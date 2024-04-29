Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 30 апреля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, юго-восточный ветер к вечеру сменится на умеренный северо-западный.

Температура воздуха составит ночью 14-17° тепла, днем 25-30° тепла. Атмосферное давление будет 762 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 50-60%, днем 30-40%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. Но в дневное время в некоторых горных районах возможны кратковременные осадки, грозы, град.

Ночью и утром в некоторых горных районах иногда будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 12-17° тепла, днем 27-32° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 15-20° тепла.

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