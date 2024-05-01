Первая азербайджанская шахматистка, завоевавшая золотую медаль чемпионата Европы, вернулась на Родину

Первая азербайджанка, завоевавшая золотую медаль на индивидуальном чемпионате Европы по шахматам, проходившем на греческом острове Родос, Ульвия Фаталиева вернулась на Родину.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсменку встречали представители Федерации шахмат Азербайджана, представители СМИ, болельщики, родственники, представители общественности.

Ульвия Фаталиева выиграла континентальное первенство, сыграв вничью с представительницей Грузии Ниной Бациашвили в 10-м туре.

После этого азербайджанская шахматистка, набравшая 8,5 балла, стал недосягаемой для соперников.

Отметим, что Европейский шахматный союз проводит индивидуальное первенство Европы среди женщин с 2000 года. Ульвия Фаталиева вошла в историю как первая азербайджанская шахматистка, завоевавшая золотую медаль в индивидуальном первенстве континента.

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