Первая азербайджанская шахматистка, завоевавшая золотую медаль чемпионата Европы, вернулась на Родину - ФОТО
Первая азербайджанка, завоевавшая золотую медаль на индивидуальном чемпионате Европы по шахматам, проходившем на греческом острове Родос, Ульвия Фаталиева вернулась на Родину.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсменку встречали представители Федерации шахмат Азербайджана, представители СМИ, болельщики, родственники, представители общественности.
Ульвия Фаталиева выиграла континентальное первенство, сыграв вничью с представительницей Грузии Ниной Бациашвили в 10-м туре.
После этого азербайджанская шахматистка, набравшая 8,5 балла, стал недосягаемой для соперников.
Отметим, что Европейский шахматный союз проводит индивидуальное первенство Европы среди женщин с 2000 года. Ульвия Фаталиева вошла в историю как первая азербайджанская шахматистка, завоевавшая золотую медаль в индивидуальном первенстве континента.
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