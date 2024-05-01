Начался прием документов для зачисления в первый класс

С сегодняшнего дня начинается прием документов в I классы на 2024-2025 учебный год.

Как сообщает Day.Az, прием документов в электронном виде начнется с сегодняшнего дня и продлится до 13 сентября.

Отбор школ и учителей для азербайджанского отделения будет проходить с 3 мая по 13 сентября.

Для разделов, где обучение ведется на других языках, регистрация на собеседование будет проводиться с 3 по 17 мая, а собеседования будут организованы с 7 по 30 мая. Выбор школы и учителей для разделов, где обучение ведется на других языках, охватит период с 12 июня по 13 сентября.

Отметим, что в этом году будет введен ряд нововведений, касающихся приема в I классы.

Эти обновления следующие:

В этом году родители смогут получить информацию обо всех общеобразовательных учреждениях, в которых применяется приоритет (преимущественное право) по всей стране, о дате и времени, когда приоритет будет применен, до начала процесса. По этой ссылке родители (законный представитель) могут получить информацию об общеобразовательных учреждениях, расположенных в городе Баку, и об определенных микрорегионах этих учебных заведений.

Кроме того, с 1 мая родители в разделе "территориальная проверка" личного кабинета на сайте mektebeqebul.edu.az смогут ввести абонентский код Азеришига и получить информацию о школах, подходящих для данной территории. Внедрение приоритетов в густонаселенных районах облегчает выбор школы родителями.

Родители, зарегистрировавшие своих детей для участия в конкурсе Бакинского Европейского лицея, Республиканской художественной гимназии и средней специальной музыкальной школы им.Бюльбюля, также могут выбрать другое общеобразовательное учреждение на основе преимущественного права или в свободной форме и разместить запрос. В случае успеха в конкурсе анкета в другом общеобразовательном учреждении будет автоматически удалена.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!