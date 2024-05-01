Важная новость для желающих получить водительские права

Справка о состоянии здоровья, медицинская справка о пригодности к вождению, представленная для получения водительских прав для новобранцев и абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения, колледжи, лицеи, будет представлена в электронном виде.

Как передает Day.Az со ссылкой на TƏBİB, процесс, который граждане должны пройти, чтобы получить электронную медицинскую справку, включает:

* Предварительное обращение в медицинское учреждение

* Предоставление лабораторных анализов

* Посещение врачей

* Получение готовой формы справки из личного кабинета и мобильного приложения

• Передача заверенной справки любому предприятию в течение срока ее действия

Затем пользователи могут использовать мобильное приложение "E-TABIB" и зарегистрироваться, посетив веб-сайт http://kabinet.its.gov.az.

После входа в "личный кабинет" через QR-код они смогут получить в электронном виде медицинские справки о состоянии здоровья и пригодности к вождению.

Прочитав QR-код на электронной печатной форме, они смогут загрузить PDF-файл, проверив срок действия ссылки и общую информацию на открывшейся веб-странице.

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