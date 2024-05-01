Задержаны 26 человек за нарушение госграницы

В апреле за нарушение государственной границы были задержаны 26 человек, из них 10 - граждане Азербайджана, 7 - Ирана, 5 - Афганистана, 3 - Пакистана и 1 гражданин Индии.

Об этом говорится в информации Государственной пограничной службой Азербайджана (ГПС), сообщает в среду Day.Az.

Было отмечено, что в рамках мер по борьбе с нелегальной миграцией задержаны 12, за нарушение правил пограничного режима - 874 человека, в отношении них приняты соответствующие меры.

В результате мер по борьбе с преступностью были задержаны и переданы в соответствующие органы 275 человек, находящихся в розыске. Также задержаны 495 лиц, которым был запрещен выезд из страны, пресечен въезд 15 человек, которым запрещено въезжать.

В результате мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств выявлено и изъято из оборота 90 килограммов 951 грамм наркотических средств и 1622 таблетки с сильнодействующими наркотическими средствами.

В результате мер по борьбе с контрабандной деятельностью была задержана контрабанда на общую сумму 1 миллион 203 тысячи 235 манатов, в том числе лекарственные препараты, алкогольные напитки и табачные изделия.

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