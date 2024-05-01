В Лянкяране задержан подозреваемый в краже мобильных телефонов

В полицию поступила информация о краже двух мобильных телефонов iPhone из одного из домов, расположенных на территории города Лянкяран.

Об этом Day.Az сообщили в региональной группе пресс-службы МВД.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Лянкяранского районного отдела полиции, был задержан Абдулла Абдуллаев, ранее судимый за кражу и преступления, связанные с наркотиками.

В ходе следствия было также установлено, что мужчина украл мобильный телефон Samsung из другого дома в Лянкяране.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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