В Кяльбаджаре перевернулся грузовик.

Как сообщает в четверг региональный корреспондент Trend, инцидент произошел в селе Яншаг Кяльбаджарского района, передает Day.Az.

Грузовой автомобиль марки Howa, за рулем которого находился Эмрах Уйсал, потерял управление, в результате чего грузовик съехал с дороги и упал в ущелье. Водитель погиб.

К месту происшествия были немедленно привлечены сотрудники Государственной противопожарной службы Кяльбаджарского района.

Тело погибшего водителя было извлечено из автомобиля и передано по назначению.

По данному факту проводится расследование.

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