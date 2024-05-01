https://news.day.az/society/1656766.html В Кяльбаджаре перевернулся грузовик, есть погибший
В Кяльбаджаре перевернулся грузовик, есть погибший
В Кяльбаджаре перевернулся грузовик.
Как сообщает в четверг региональный корреспондент Trend, инцидент произошел в селе Яншаг Кяльбаджарского района, передает Day.Az.
Грузовой автомобиль марки Howa, за рулем которого находился Эмрах Уйсал, потерял управление, в результате чего грузовик съехал с дороги и упал в ущелье. Водитель погиб.
К месту происшествия были немедленно привлечены сотрудники Государственной противопожарной службы Кяльбаджарского района.
Тело погибшего водителя было извлечено из автомобиля и передано по назначению.
По данному факту проводится расследование.
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