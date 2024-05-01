В июне пять дней подряд будут нерабочими

В Азербайджане в этом году пять дней подряд в июне будут нерабочими, сообщает Day.Az.

15 июня отмечается День национального спасения. В соответствии с постановлением Кабинета министров от 9 декабря 2023 года "Об определении дней праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2024 год" 16 и 17 июня этого года определены как дни празднования праздника Гурбан.

Согласно Трудовому кодексу, при совпадении выходных дней с праздничными днями, считающимися нерабочими, данный выходной день переносится на следующий непосредственно после праздничного дня рабочий день.

Поскольку в этом году 15 июня приходится на субботу, а 16 - на воскресенье, 18 и 19 июня будут нерабочими днями. Таким образом, 15, 16, 17, 18 и 19 июня подряд будут нерабочими днями.

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