Должностные лица Республиканского санитарно-карантинного центра привлечены к уголовной ответственности.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в совместной информации Генеральной прокуратуры и министерства здравоохранения Азербайджана.

Генеральной прокуратурой Азербайджана регулярно проводятся совместные с министерством здравоохранения комплексные мероприятия, направленные на обеспечение и надежную защиту прав человека и гражданина в области охраны здоровья населения, выявление и пресечение нарушений, допущенных при выполнении мероприятий санитарно-гигиенического характера, в том числе привлечение к ответственности лиц, допустивших правонарушения.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, были задержаны генеральный директор Республиканского санитарно-карантинного центра министерства здравоохранения Салех Новрузи, заместитель директора Ядулла Балышев и заведующий лабораторным отделом Таир Велиев.

По данному факту в Главном управлении возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Оперативно-следственными мероприятиями были выявлены основания для подозрения в получении этими лицами в предварительном сговоре в качестве взяток крупной суммы денежных средств от отдельных граждан, обратившихся в данную структуру, в обмен на выдачу гигиенического сертификата для продукции импортного и отечественного производства без взятия проб для экспертизы, и другие незаконные действия.

В ходе обысков, проведенных в служебных помещениях указанных должностных лиц и по другим адресам, были обнаружены и изъяты важные документы и другие доказательства по делу.

На основании предварительных доказательств Салех Новрузи, Ядулла Балышев и Таир Велиев были задержаны в качестве обвиняемых по статьям 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3 (получение взяток группой лиц, вступивших в сговор, неоднократно, в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса. Учитывая возраст и состояние здоровья каждого из них, на основании ходатайства следственного органа и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением суда в отношении задержанных были избраны меры пресечения в виде домашнего ареста (основное) и отстранения от должности (дополнительно).

В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия по выявлению других виновных лиц с полным и тщательным расследованием всех противоправных действий по делу.

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