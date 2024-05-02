Дождливая погода возвращается?

Обнародован прогноз погоды на 3 мая.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но вечером местами возможны дожди, ближе к ночи в отдельных районах полуострова интенсивные. Ветер северо-западный.

Температура воздуха составит ночью 10-15° тепла, днем 18-22° тепла. Атмосферное давление опустится с 754 мм рт.ст. до 751 мм.рт.ст. Относительная влажность воздуха составит ночью 60-65%, днем 40-45%.

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, местами интенсивные, грозы, град, в высокогорьях с переходом в мокрый снег. Ночью и утром местами туман. Ветер западный.

Температура воздуха составит ночью 10-15° тепла, днем 19-24° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 10-15° тепла.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!