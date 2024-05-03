Вниманию метеочувствительных лиц

Уровень солнечной активности повысился из-за вспышек М класса М 1.0 и М 2.7, произошедших в нескольких областях Солнца. Однако корональных выбросов массы в сторону Земли не наблюдалось.

Об этом Day.Az сообщили на кафедре астрофизики факультета физики Бакинского государственного университета (БГУ).

Было отмечено, что солнечная активность будет на уровне M (R1-R2 умеренный) и, возможно, X (R3-сильный).

"Уровень активности снизится 3-5 мая. В настоящее время показатель геомагнитной бури высок, активность на уровне G2 сохранится до полудня, около 15:00, затем снизится до уровня G1, и примет нормальное значение. После 15:00 коэффициент активности магнитной бури будет на нормальном фоновом уровне", - добавили в кафедре.

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