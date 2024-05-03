https://news.day.az/society/1657294.html В Азербайджане обнаружено 87 кг наркотиков, доставленных из Ирана - есть задержанный - ФОТО - ВИДЕО
В Азербайджане обнаружено 87 кг наркотиков, доставленных из Ирана - есть задержанный - ФОТО - ВИДЕО
Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками задержали ранее судимого жителя Нефтчалинского района Садига Алекперова, занимавшегося незаконным оборотом наркотиков, прикрываясь деятельностью рыболова.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МВД, у него было обнаружено 87 кг наркотиков, доставленных в Азербайджан из Ирана.
По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.
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