В Азербайджане обнаружено 87 кг наркотиков, доставленных из Ирана

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками задержали ранее судимого жителя Нефтчалинского района Садига Алекперова, занимавшегося незаконным оборотом наркотиков, прикрываясь деятельностью рыболова.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МВД, у него было обнаружено 87 кг наркотиков, доставленных в Азербайджан из Ирана.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.

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