В Азербайджане за пять лет заработная плата выросла на 75 процентов.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на форуме на тему "Общественные процессы в медиа-плоскости".

По его словам, конечной целью всех предпринятых шагов и принятых мер в Азербайджане, является улучшение условий жизни людей, проживающих в стране.

Министр отметил, что проведенные революционные социальные реформы за последние 5 лет не являются случайными.

"В рамках четырех пакетов социальных реформ в Азербайджане был реализован пакет социальной поддержки на 7 миллиардов манатов, охватывающий 4 миллиона человек.

За это время фонд заработной платы в нашей стране вырос в 2,8 раза, минимальная заработная плата увеличилась в 2,7 раза, средняя заработная плата увеличилась на 75 процентов", - добавил С.Бабаев.

Отметим, что в Баку проходит форум на тему "Общественные процессы в медиа-плоскости" организованный Агентством по развитию медиа Азербайджана. В рамках мероприятия будут организованы панельные сессии на темы "Правильное использование средств массовой информации в борьбе с наркоманией", "Правильное освещение в СМИ социальных вопросов, а также деликатных тем, таких как домашнее насилие и ранние браки", "Эффективная борьба с кибербуллингом в СМИ и кибер-осведомленность" и "Медиа-повестка в Год солидарности во имя зеленого мира".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!