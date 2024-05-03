В Азербайджане созданы все условия для подготовки СМИ объективной и беспристрастной информации

В Азербайджане созданы все условия для достойного выполнения медиа функции подготовки объективной и беспристрастной информации, вытекающей из общественных интересов, как на общественно-политической, так и на правовой основах.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайдана Ахмед Исмаилов во время выступления на форуме на тему "Общественные процессы в плоскости медиа", проходящем 3 мая.

По его словам, Президент Ильхам Алиев, как правило, всегда высоко оценивал роль медиа как одного из основных источников информации о событиях, происходящих в обществе, и всегда подчеркивал, что придает большое значение ее функции общественного контроля.

Он подчеркнул, что благодаря сегодняшнему форуму закладывается основа нового опыта с точки зрения тенденций, вытекающих из современных требований и темпов развития азербайджанских медиа, а также ожиданий общества от медиа. Форум, посвященный теме "Общественные процессы в плоскости медиа", рассчитан как на эффективную организацию диалога между государством и медиа, так и на повышение функции медиа по обеспечению общества социально значимой информацией до более эффективного уровня.

"Создание диалога между государством и медиа, имеющего практическое значение, возникло в то же время, как социальный заказ общества. С точки зрения недопущения возникновения дезинформационного вакуума в общественном мнении, предотвращения загрязнения информационной среды нашей страны, обеспечение диалога государства и медиа на основе профессиональных принципов и на постоянной основе носит исключительный характер", - добавил А.Исмаилов.

Отметим, что в Баку проходит форум на тему "Общественные процессы в плоскости медиа" организованный Агентством по развитию медиа Азербайджана.

В рамках мероприятия будут организованы панельные сессии на темы "Правильное использование медиа в борьбе с наркоманией", "Правильное освещение в медиа социальных проблем, а также таких чувствительных тем, как домашнее насилие и ранние браки", "Эффективная борьба с кибербуллингом в медиа и киберпросвещение" и "Повестка дня медиа в Год солидарности во имя зеленого мира".

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