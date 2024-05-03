Детали генплана города Кяльбаджар

Согласно постановлению Кабинета министров Азербайджанской Республики от 1 мая 2024 года № 235, был утвержден "Генеральный план развития города Кяльбаджар до 2040 года".

Как сообщает в пятницу Day.Az, концепция Генерального плана города Кяльбаджар, разрушенного в результате тридцатилетней армянской оккупации, была составлена с учетом его состояния до оккупации и рельефа местности, историко-архитектурных традиций.

План был разработан по заказу Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана опытными специалистами швейцарской компании "Sa partners" и Бакинского государственного проектного института, являющихся авторами крупномасштабных проектов в области градостроительства.

Согласно Генеральному плану, город Кяльбаджар будет включать в себя существующую территорию поселения и близлежащее село Бояглы. Главная улица, начинающаяся от главного въезда в город в северо-восточном направлении и протягивающаяся в юго-западном направлении, составляет основу планировочной структуры. В начальной точке улицы предусмотрена промышленная и производственная зона города, в средней - центр, а в конечной - объекты туризма и социального обслуживания.

Отметим, что если в последнем Генеральном плане города до оккупации (составленном в 1969 году) его площадь составляла 130 га, а население - 7500 человек, то к 2040 году, в соответствии с концепцией развития, эти цифры увеличатся более чем вдвое (площадь около 290 га, население 17 000 человек). Центр города будет состоять из среднеэтажных многоквартирных и административных зданий, а в окрестностях будет вестись строительство частных жилых домов.

Общий жилой фонд города составит 488 тысяч кв м, из которых большая часть (421 тысяч кв м) будет приходиться на частные жилые дома, а 46 тысяч кв м - на среднеэтажные жилые дома. В целом к 2040 году планируется обеспечить население 4250 квартирами (25 кв м на человека).

В городе также планируется построить 4 школы (на 960 ученических мест), 4 детских сада (на 520 мест), 2 больницы (на 160 коек), реабилитационный центр (на 150 коек), музеи Оккупации и Победы, гостиницы, различные объекты общественного питания и спортивные площадки.

Согласно плану, 22 процента городской территории будет состоять из зелени, а это означает, что на площади 60 га будут созданы зеленые полосы для разных возрастных и социальных групп. Так, если в других городах Азербайджана норма общей площади зеленых насаждений на душу населения составляет 7-10 кв м, то в городе Кяльбаджар этот показатель составит 33 кв м.

В соответствии с Генеральным планом дорожная инфраструктура города также будет построена с применением современных стандартов. Население сможет комфортно пользоваться автомобильными дорогами протяженностью более 27 км и велосипедными дорожками протяженностью 22 км.

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева по превращению Карабаха и Восточного Зангезура в зону "зеленой энергии" энергоснабжение города будет осуществляться с использованием потенциала возобновляемых источников энергии. Обеспечение населения питьевой водой будет осуществляться за счет водных источников Агчая.

Сектор услуг (особенно туризма) и сельское хозяйство будут играть большую роль в экономическом развитии города Кяльбаджар. Поскольку город расположен в непосредственной близости от реконструируемого санатория "Истису", здесь также будут построены объекты, которые будут способствовать развитию лечебного туризма. Все это создаст благоприятную почву для устойчивой занятости населения.

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