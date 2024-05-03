Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 4 мая.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но ночью местами возможны кратковременные дожди. Умеренный северный ветер.

Температура воздуха составит ночью 11-14° тепла, днем 18-23° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы, 754 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит ночью 65-75%, днем 45-55%.

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, местами интенсивные, грозы, град, в высокогорьях с переходом в мокрый снег. Ночью и утром местами туман. Ветер западный.

Температура воздуха составит ночью 11-15° тепла, днем 16-21° тепла, в горах ночью 4-8° тепла, днем 8-13° тепла.

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