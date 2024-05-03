Сахиль Бабаев об основном направлении реформ в Азербайджане

Основным направлением проводимых в Азербайджане реформ является повышение доходов малообеспеченных и социально уязвимых людей.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на форуме на тему "Общественные процессы в плоскости медиа".

По его словам, за последние 5 лет минимальная пенсия в Азербайджане увеличилась в 2,5 раза, средняя пенсия увеличилась в 2,4 раза, а выплаты наиболее уязвимым категориям людей, получающим социальные пособия, инвалидам, многодетным семьям, лицам, получающим пособия по возрасту, увеличились в 5 раз.

"Если в 2018 году Азербайджанское государство потратило на социальные пособия и пенсии 300 миллионов манатов, то в прошлом году эта цифра достигла 1,9 миллиарда манатов. Произошло увеличение более чем в пять раз. Это само по себе является наглядным показателем социально ориентированной политики нашего государства.

Только в первом квартале этого года посредством программ пособий и пенсий, адресной помощи нашим гражданам было выплачено 2 миллиарда 183 миллиона манатов. Это на 12 процентов или 224 миллиона манатов больше, чем за аналогичный период прошлого года", - добавил министр.

Отметим, что в Баку проходит форум на тему "Общественные процессы в плоскости медиа" организованный Агентством по развитию медиа Азербайджана.

В рамках мероприятия будут организованы панельные сессии на темы "Правильное использование медиа в борьбе с наркоманией", "Правильное освещение в медиа социальных проблем, а также таких чувствительных тем, как домашнее насилие и ранние браки", "Эффективная борьба с кибербуллингом в медиа и киберпросвещение" и "Повестка дня медиа в Год солидарности во имя зеленого мира".

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