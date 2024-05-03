Названо количество домов, которые будут построены в селах Агдама до конца 2026 г.

До конца 2026 года в селе Хыдырлы Агдамского района планируется завершить строительство 719, в селе Сарыджалы - 203, а в селе Кенгерли - 292 домов.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал заместитель специального представителя Президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Башир Гаджиев на специальной сессии "Влияние мин и неразорвавшихся боеприпасов на культурную собственность", которая прошла в городе Агдам в рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу.

Отметим, что участники VI Форума по межкультурному диалогу на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности" находятся с визитом в освобожденном от оккупации городе Агдам. В рамках форума в Агдамском конференц-центре проходит специальная сессия на тему "Влияние мин и неразорвавшихся боеприпасов на культурную собственность".

Модератором сессии является постоянный представитель Азербайджанской Республики при ЮНЕСКО, посол Эльман Абдуллаев.

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