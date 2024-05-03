https://news.day.az/society/1657406.html В Азербайджане подготовлен новый законопроект "О правах ребенка"
В Азербайджане подготовлен новый законопроект "О правах ребенка"
В Азербайджане подготовлен новый законопроект "О правах ребенка".
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказала заведующая отделом правового обеспечения Государственного комитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Талия Ибрагимова на панельной сессии "Надлежащее освещение в СМИ социальных вопросов, а также таких чувствительных тем, как домашнее насилие и ранние браки".
По ее словам, в настоящее время идет процесс согласования законопроекта.
Отметим, что в Баку проходит форум на тему "Общественные процессы в медиа-плоскости", организованный Агентством развития медиа.
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