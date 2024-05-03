https://news.day.az/society/1657407.html Экс-начальник Высшей военной школы МВД Азербайджана назначен на новую должность
Экс-начальник Высшей военной школы МВД Азербайджана назначен на новую должность
Бывший начальник Высшей военной школы Внутренних войск МВД Азербайджана генерал-майор Ильгар Мамедов назначен на новую должность.
Как сообщает в пятницу Day.Az, И.Мамедов назначен советником по военным вопросам министра внутренних дел Азербайджана генерал-полковника Вилаята Эйвазова.
Отметим, что И.Мамедов был освобожден от должности начальника Высшей военной школы Внутренних войск МВД Азербайджана в сентябре прошлого года.
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