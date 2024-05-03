https://news.day.az/society/1657478.html Скончался азербайджанский военнослужащий, пострадавший во время аварии
Скончался азербайджанский военнослужащий, пострадавший во время аварии
Пострадавший в аварии военнослужащий скончался.
Об этом сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.
"Скончался военнослужащий армии Азербайджана Ахмедов Фуад Джалал оглу, пострадавший в результате аварии личного автомобиля 3 мая на территории Кяльбаджарского района. Другие военнослужащие, пострадавшие в результате аварии и госпитализированные в близлежащее военно-медицинское учреждение, находятся под наблюдением врачей.
Проводится расследование в связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим во внеслужебное время", - отмечается в сообщении.
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