Скончался азербайджанский военнослужащий, пострадавший во время аварии

Пострадавший в аварии военнослужащий скончался.

Об этом сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.

"Скончался военнослужащий армии Азербайджана Ахмедов Фуад Джалал оглу, пострадавший в результате аварии личного автомобиля 3 мая на территории Кяльбаджарского района. Другие военнослужащие, пострадавшие в результате аварии и госпитализированные в близлежащее военно-медицинское учреждение, находятся под наблюдением врачей.

Проводится расследование в связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим во внеслужебное время", - отмечается в сообщении.

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