https://news.day.az/society/1657528.html В Азербайджане за производство табачных изделий без регистрации устанавливается штраф
В Азербайджане за производство табачных изделий без регистрации устанавливается штраф
В Азербайджане за деятельность по производству табачных изделий без регистрации устанавливается штраф.
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предложенной поправке к Кодексу об административных правонарушениях, которая была включена в повестку заседания Милли Меджлиса (парламент) 7 мая.
Согласно проекту, за занятие деятельностью по производству табачных изделий без регистрации в порядке, предусмотренном законом "О табаке и табачных изделиях", должностные лица будут оштрафованы на сумму от 5000 до 7000 манатов, юридические лица - от 10000 до 12000 манатов.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре