Нестабильная погода сохранится

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 5 мая до утра 7 мая будет дуть северо-западный ветер, скорость которого составит 15-20 м/с, местами с усилением до 23-25 м/с.

Об этом Day.Az сообщили в пятницу в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Согласно информации, вечером 5 мая местами возможен дождь.

Как отмечается, неустойчивые погодные условия, наблюдаемые в районах Азербайджана, продлятся до утра 9 мая. Временами возможны осадки. В отдельных местах (Нахчыванская АР, Газах-Гянджа, Карабах и Восточный Зангезур, Балакен-Шеки, Губа-Гусар, Горный Ширван, Центральный Аран, Лянкяран-Астара) ожидаются ливни, возможны грозы, град, в горных районах - мокрый снег, переходящий в снег.

Ожидается восточный ветер, скорость которого составит 15-20 м/с, местами с усилением до 23-28 м/с.