Норвежские путешественники ознакомились с Худаферинским мостом

Продолжается визит норвежских путешественников в Карабах и Восточный Зангезур.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, расширенная группа национального клуба международных путешественников Норвегии "Vagaclub" из 30 человек сегодня ознакомилась поближе с мостом Худаферин.

Путешественники стали свидетелями разрушений, учиненных армянской армией в период оккупации.

Было отмечено, что благодаря своей связи с историческими событиями всемирного значения, органическому единству с красивым ландшафтом, высокому архитектурно-инженерному решению и другим особенностям Худаферинские мосты являются памятниками азербайджанской архитектуры универсальной ценности.

Исторически сложилось так, что один из мостов на Шелковом пути имеет 15 пролетов, а другой - 11. Мосты, являющиеся реликвиями XII-XIII веков, свидетельствуют о развитии высокого мастерства в Азербайджане в Средние века.

До сведения зарубежных путешественников было донесено, что в годы оккупации эти места, как и другие территории, подверглись разрушению, дома были разграблены, а природа - уничтожена. Здесь армяне также осквернили многие исторические религиозные памятники, мечети использовались как стойла для животных, могилы были раскопаны и разрушены.

Было подчеркнуто, что после освобождения от оккупации жизнь в Восточном Зангезуре начала возрождаться, и со стороны Азербайджана реализуются важные проекты.

Отметим, что 2 мая начался визит делегации иностранных путешественников на освобожденные от оккупации территории Азербайджана. Делегацию из 30 представителей национального клуба международных путешественников Норвегии "Vagaclub" возглавляет Йорн Огестад. Делегация в течение 3 дней посетит Карабах и Восточный Зангезур, двигаясь по маршруту Физули-Шуша-Агдам-Лачин-Джебраил.

Напомним, что до этого, за прошедшие четыре года состоялись девять визитов в Карабах и Восточный Зангезур представителей основных сетей путешественников - ETIC, MTP, TCC, NomadMania, а также турецкого клуба путешественников, британского Piki Reels, шведского Club 100.

Всего в ходе состоявшихся поездок более 360 международных путешественников из 46 стран имели возможность ознакомиться с ситуацией на освобожденных территориях. Через них миллионы людей во всем мире получили подробную информацию о реальной ситуации в Карабахе.

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