Назван объем изъятых из оборота в Азербайджане наркотических средств в 2023 году

В 2023 году в Азербайджане из оборота изъяты наркотические вещества различных видов общим весом 4 тонны 464 килограмма (из них - 2 тонны 727 килограммов марихуаны и 1 тонна 308 килограммов героина).

Об этом в субботу Day.Az заявил начальник пресс-службы МВД Азербайджана Эльшад Гаджиев.

По его словам, из оборота также изъято 385 килограммов психотропного вещества метамфетамин.

Отметим, что по состоянию на январь 2024 года в Азербайджане на диспансерном контроле находятся 36 659 человек, страдающих от наркотической зависимости, включая 802 женщин.

Потребителями нескольких видов наркотиков являются 8458 человек.

За прошлый год 405 человек были помещены в медицинские учреждения для лечения.

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