Международные путешественники посетили Джоджуг Марджанлы

После посещения Худаферинского моста международные путешественники посетили территорию села Джоджуг Марджанлы Джебраилского района.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, здесь путешественники ознакомились с операциями ANAMA по разминированию.

Им сообщили, что за почти 30 лет оккупации армяне загрязнили эти территории минами.

Отметим, что 2 мая начался визит делегации иностранных путешественников на освобожденные от оккупации территории Азербайджана. Делегацию из 30 представителей национального клуба международных путешественников Норвегии "Vagaclub" возглавляет Йорн Огестад. Делегация в течение 3 дней посетили Карабах и Восточный Зангезур, двигаясь по маршруту Физули-Шуша-Агдам-Лачин-Джебраил.

Напомним, что до этого, за прошедшие четыре года состоялись девять визитов в Карабах и Восточный Зангезур представителей основных сетей путешественников - ETIC, MTP, TCC, NomadMania, а также турецкого клуба путешественников, британского Piki Reels, шведского Club 100.

Всего в ходе состоявшихся поездок более 360 международных путешественников из 46 стран имели возможность ознакомиться с ситуацией на освобожденных территориях. Через них миллионы людей во всем мире получили подробную информацию о реальной ситуации в Карабахе.

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