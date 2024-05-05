Завтра в Баку будет дождливо и ветрено

Обнародован прогноз погоды на 6 мая.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но ночью и вечером местами возможны дожди, грозы. Ветер северо-западный.

Температура воздуха составит ночью 10-14° тепла, днем 15-19° тепла. Атмосферное давление повысится с 756 мм рт. ст. до 760 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, местами интенсивные, грозы, град, в высокогорьях - снег. Ночью и утром местами туман. Ветер западный.

Температура воздуха составит ночью 11-15° тепла, днем 16-21° тепла, в горах ночью 2-7° тепла, днем 7-12° тепла.