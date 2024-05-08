Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 9 мая.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Температура воздуха составит ночью 12-15° тепла, днем 19-24° тепла. Атмосферное давление снизится с 764 мм рт. ст. до 761 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 55-60%.

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, местами ливни, молнии, град и снег.

Температура воздуха составит ночью 10-15° тепла, днем 20-25° тепла, в горах ночью 2-7° тепла, днем 7-12° тепла.

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