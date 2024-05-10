Прогноз погоды на субботу

Обнародован прогноз погоды на 11 мая.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Ночью и утром временами туман. Умеренный северо-западный ветер утром сменится южным.

Температура воздуха составит ночью 12-16° тепла, днем 19-24° тепла. Атмосферное давление упадет с 764 мм рт. ст. до 756 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 50-60%.

Завтра в большинстве районов Азербайджана будет преимущественно без осадков, но днем в некоторых горных и предгорных районах ожидаются переменные осадки, местами ливни, молнии, град. В некоторых районах временами туман. Умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 11-15° тепла, днем 20-25° тепла, в горах ночью 4-9° тепла, днем 13-18° тепла.

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