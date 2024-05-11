Некоторые жильцы недовольны сносом трехэтажного дома в Баку

На улице Кямиля Балакишиева в Низаминском районе столицы сносится трехэтажный дом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на хezerxeber.az, некоторые из жильцов утверждают, что они не смогли договориться с компанией, которая будет строить новое здание на этой территории.

По словам граждан, стройкомпания подала на них в суд за то, что они не дали согласия на снос.

Юрист жилищно-строительного кооператива, в свою очередь, заявил, что претензии жильцов безосновательны. "Все остальные граждане согласились и переехали. Только некоторые семьи требуют фантастические суммы и, не покидая своих квартир, нарушают права других жильцов", - сказал он.

Также было отмечено, что первоначально планируется переселить 130 жильцов.

Отметим, что работы по сносу также ведутся на улице Аббаса Саххата в Насиминском районе.

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