В Ханкенди и Агдере обнаружено большое количество оружия и боеприпасов

В целях ускорения процесса Великого возвращения после Отечественной войны и антитеррористических операций сотрудники Министерства внутренних дел профессионально выполняют данные им поручения.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, беспрерывно продолжается процесс обнаружения и нейтрализации остатков войны, источников опасности. Задача по очистке региона от боеприпасов и взрывчатых веществ - одно из основных направлений деятельности сотрудников органов внутренних дел, задействованных в службе.

В результате проведенных мероприятий с 4 по 10 мая сотрудники полиции обнаружили и изъяли только лишь с территории города Ханкенди 38 автоматов, 8 пистолетов, 14 винтовок, 1 гранатомет, 23 гранаты, 23 запала, 136 обойм, 21 040 патронов различного калибра и другие боеприпасы.

На территории Агдеринского района были обнаружены и изъяты 5 автоматов, 18 обойм и 290 патронов различного калибра.

Действия в этом направлении продолжаются.

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