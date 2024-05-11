В Баку задержаны автоугонщики

Полиция Ясамальского района Баку задержала подозреваемых в угоне автомобиля марки Merсedes.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД.

Правоохранители выяснили, что задержанные жители столицы Нурлан Джалилов, Вусал Дадашов и Эмиль Алиев намеревались продать угнанный автомобиль.

Транспортное средство было возвращено владельцу.

По факту проводится расследование.

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