https://news.day.az/society/1659370.html В Баку задержаны автоугонщики
В Баку задержаны автоугонщики
Полиция Ясамальского района Баку задержала подозреваемых в угоне автомобиля марки Merсedes.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД.
Правоохранители выяснили, что задержанные жители столицы Нурлан Джалилов, Вусал Дадашов и Эмиль Алиев намеревались продать угнанный автомобиль.
Транспортное средство было возвращено владельцу.
По факту проводится расследование.
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