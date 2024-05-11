Изменен график движения поездов по маршруту Баку-Габала-Баку

С 25 мая текущего года меняется график движения поездов по маршруту Баку-Габала-Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

"С 25 мая поезда по маршруту Баку-Габала-Баку будут курсировать в обоих направлениях по субботам и воскресеньям", - отмечается в сообщении.

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