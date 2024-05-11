https://news.day.az/society/1659396.html Изменен график движения поездов по маршруту Баку-Габала-Баку
Изменен график движения поездов по маршруту Баку-Габала-Баку
С 25 мая текущего года меняется график движения поездов по маршруту Баку-Габала-Баку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
"С 25 мая поезда по маршруту Баку-Габала-Баку будут курсировать в обоих направлениях по субботам и воскресеньям", - отмечается в сообщении.
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