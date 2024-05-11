Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 12 мая в Азербайджане.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, 12 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков, однако вечером местами временами ожидаются дожди.

К ночи возможны ливни, пройдут грозы. Утром в некоторых местах будет туман. Прогнозируется умеренный юго-западный ветер, к вечеру сменится на северо-западный ветер с порывами. Температура воздуха ночью составит 13-17 градусов, днем - 20-25 градусов тепла. Атмосферное давление снизится с 756 до 753 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75, днем 55-60 процентов.

В районах Азербайджана, начиная с северных и западных районов, в некоторых местах временами ожидаются осадки. В отдельных местах возможны ливни, грозы, град, вечером в высокогорье - снег. Местами временами будет туман. Ветер - западный местами с порывами.

Температура воздуха ожидается ночью 13-17 градусов, днем 25-30 градусов, в горах ночью 3-8 градусов, днем 10-15 градусов тепла.

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