Гидрометцентр предупреждает

Национальная гидрометеорологическая служба предупредила об изменении погоды.

Как сообщили Day.Az в Службе, в Баку и на Абшеронском полуострове со второй половины 12 мая до утра 13 мая скорость северо-западного ветра усилится до 15-18 м/с, вечером в отдельных местах полуострова порывы ожидаются до 20-25 м/с.

С вечера 12 мая до 13 мая ожидается переменный дождь, в отдельных местах полуострова сильный, возможны грозы.

Днем 12 мая, начиная с северных и западных районов Азербайджана, погода изменится, до утра 15 мая ожидаются переменные дожди ливневого характера.

В ряде регионов осадки будут интенсивными, грозы, град, на горных территориях прогнозируется снег.

Скорость западного ветра составит 15-20 м/с, с усилением местами до 23-28 м/с.

В реках, в том числе, в реках Кура, Араз и Ганых повысится уровень воды, на ряде рек Большого и Малого Кавказа, Лянкяран-Астаринской зоны пройдут кратковременные паводки и сели.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!