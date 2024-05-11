https://news.day.az/society/1659449.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
В районе Талышских гор произошло землетрясение магнитудой 5,2.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на азербайджанское Бюро исследований землетрясений.
По предварительным данным, землетрясение произошло около 17:23 по местному времени.
Очаг землетрясения залегал на глубине 18 км.
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