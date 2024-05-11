Есть ли разрушения в результате землетрясения?

По предварительной информации, поступившей из Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана в Центр кризисного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), 11 мая в 17:23 по местному времени сейсмической станцией на территории города Лянкяран и села Балитон в 16 км северо-западнее Лянкярана было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2 с очагом на глубине 18 километров

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, землетрясение ощущалось силой от 6 баллов в эпицентре до 5-3 баллов в прилегающих районах.

"К настоящему времени в МЧС не поступало никакой информации о каких-либо разрушениях или человеческих жертвах в результате землетрясения", - отмечается в информации министерства.

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