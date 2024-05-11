Интересные моменты с фестиваля "Харыбюльбюль"

11 мая на Джыдыр дюзю в Шуше состоялась церемония открытия VII Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" и года "Шуша - культурная столица исламского мира 2024".

Как сообщает Day.Az, в мероприятии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Фестиваль запомнился интересными моментами.

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