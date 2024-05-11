https://news.day.az/society/1659473.html Интересные моменты с фестиваля "Харыбюльбюль" - ВИДЕО
Интересные моменты с фестиваля "Харыбюльбюль" - ВИДЕО
11 мая на Джыдыр дюзю в Шуше состоялась церемония открытия VII Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" и года "Шуша - культурная столица исламского мира 2024".
Как сообщает Day.Az, в мероприятии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.
Фестиваль запомнился интересными моментами.
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