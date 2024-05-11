https://news.day.az/society/1659475.html Еще одно землетрясение в Азербайджане
Еще одно землетрясение в Азербайджане
В Лянкяранском районе Азербайджане произошло еще одно землетрясение.
Как сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы, магнитуда землетрясения составила 4,4.
Сообщается, что землетрясение ощущалось силой до 4 баллов в эпицентре и до 3 баллов в прилегающих районах.
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