Еще одно землетрясение в Азербайджане

В Лянкяранском районе Азербайджане произошло еще одно землетрясение.

Как сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы, магнитуда землетрясения составила 4,4.

Сообщается, что землетрясение ощущалось силой до 4 баллов в эпицентре и до 3 баллов в прилегающих районах.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!