https://news.day.az/society/1659502.html Поножовщина в Баку - есть пострадавший
Поножовщина в Баку - есть пострадавший
На улице Аббаса Мирзы Шарифзаде в Ясамальском районе столицы произошла поножовщина.
Как сообщает Day.Az, Сирадж Ибрагимов (2003 г.р.) получил ножевое ранение во время конфликта со знакомым перед продуктовым магазином.
Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.
По данному факту проводится расследование.
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