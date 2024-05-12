Поножовщина в Баку

На улице Аббаса Мирзы Шарифзаде в Ясамальском районе столицы произошла поножовщина.

Как сообщает Day.Az, Сирадж Ибрагимов (2003 г.р.) получил ножевое ранение во время конфликта со знакомым перед продуктовым магазином.

Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По данному факту проводится расследование.

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