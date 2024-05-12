Обнародована фактическая погода в Азербайджане

Обнародована фактическая погода на территории Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, по состоянию на 10:00 12 мая в большинстве районов страны шли переменные дожди, дул северо-западный ветер.

Максимальная температура воздуха составила в Баку и на Абшеронском полуострове 21-25 градусов тепла, в Нахчыванской АР 20-26 градусов тепла, в Аранских районах 22-27 градусов тепла, в горных районах 15-19 градусов тепла.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!