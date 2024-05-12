https://news.day.az/society/1659521.html Обнародована фактическая погода в Азербайджане
Обнародована фактическая погода в Азербайджане
Обнародована фактическая погода на территории Азербайджана.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, по состоянию на 10:00 12 мая в большинстве районов страны шли переменные дожди, дул северо-западный ветер.
Максимальная температура воздуха составила в Баку и на Абшеронском полуострове 21-25 градусов тепла, в Нахчыванской АР 20-26 градусов тепла, в Аранских районах 22-27 градусов тепла, в горных районах 15-19 градусов тепла.
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