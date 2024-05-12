Тяжелое ДТП в Баку

В Наримановском районе столицы произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход.

Как сообщает Day.Az, автомобиль сбил Азиза Гулиева, пытающегося перейти дорогу возле станции метро "Гянджлик".

Пострадавший был доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

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