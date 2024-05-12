https://news.day.az/society/1659531.html Тяжелое ДТП в Баку
Тяжелое ДТП в Баку
В Наримановском районе столицы произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход.
Как сообщает Day.Az, автомобиль сбил Азиза Гулиева, пытающегося перейти дорогу возле станции метро "Гянджлик".
Пострадавший был доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.
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