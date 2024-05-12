Видимость на дорогах будет ограничена

Из-за дождливой погоды на некоторых автомагистралях Азербайджана ожидается снижение дальности видимости.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В ведомстве отметили, что из-за дождливой погоды 13 мая в некоторых районах видимость на автомагистралях снизится до 500-1000 метров.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!