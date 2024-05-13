В Баку проходит семинар по подготовке отчетов о прозрачности

В Баку стартовал учебный семинар по укреплению доверия и раскрытию потенциала при подготовке двухгодичных отчетов о прозрачности в рамках председательства Азербайджана в COP29.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, семинар продлится до 14 мая.

В ходе семинара выступят главный переговорщик COP29, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев, заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева, директор Управления по отчетности Секретариата ООН по климату Дональд Купер, координатор портфолио ПРООН по изменению климата в регионе Европы и Центральной Азии Нури Озбагдатли и другие официальные лица.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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