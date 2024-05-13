Необходимо выделить место для цифрового развития в образовании.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммад аль-Малик во время выступления на церемонии открытия II министерской конференции ИСЕСКО по PISA.

Он отметил, что существует большая связь между нынешней системой образования и обществом.

"Система оценки PISA сохранила свое значение.

Мы должны выделить место для цифрового развития в образовании. Но, как сообщается, через цифровые устройства учащиеся отвлекаются от учебы.

ИСЕСКО взяла на себя обязательства по развитию знаний и навыков. Наша цель - развивать области, которые отстают от развития. Усиление искусственного интеллекта вносит положительный вклад в нашу работу. Продвигая цифровую грамотность, образование может помочь молодежи успешно развиваться в будущем", - подчеркнул он.

Отметим, что в Баку проходит II министерская конференция ИСЕСКО по PISA.

Международная конференция, организованная министерством науки и образования Азербайджана и Институтом образования в партнерстве с Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), посвящена теме "Обзор результатов PISA 2022: глобальные и региональные тренды".

В конференции принимают участие более 40 делегатов из Узбекистана, Казахстана, Саудовской Аравии, Катара, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Королевства Бахрейн, Латвии, Нигерии, Малайзии, Марокко, Брунея, Ливана, Султаната Оман, Гамбии и других стран.

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