В торговом центре Садарак пожар

В торговом центре Садарак в Гарадагском районе столицы начался пожар.

Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях.

Отмечается, что пожар возник на одном из мебельных складов.

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