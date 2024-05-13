https://news.day.az/society/1659663.html В торговом центре Садарак пожар - ВИДЕО
В торговом центре Садарак пожар - ВИДЕО
В торговом центре Садарак в Гарадагском районе столицы начался пожар.
Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях.
Отмечается, что пожар возник на одном из мебельных складов.
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