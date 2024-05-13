В Баку проходит международная сейсмологическая конференция

С 13 мая 2024 года в Баку началась международная конференция на тему "Инновации в сфере сейсмоопасности и результаты современных инженерных практик на Кавказе".

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, в конференции, организованной Республиканским центром сейсмологической службы при НАНА (Национальная академия наук Азербайджана), принимают участие представители руководства НАНА, МЧС Азербайджана, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, а также около 30 всемирно известных ученых-сейсмологов и специалистов из зарубежных стран.

Отметим, что в ходе конференции будут обсуждены вопросы сбора и анализа новейших сейсмических данных на Кавказе, концепции современных строительных норм, совершенствование каталога землетрясений, сейсмические методы и требования к оценке опасности и другие темы.

Конференция продлится три дня (по 15 мая).

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