Обнародована фактическая погода

По состоянию на 9 утра 13 мая, на территории Азербайджана наблюдаются дождливые погодные условия.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, местами грозы, временами проливной дождь.

В Баку и на Апшеронском полуострове наблюдается ветреная погода. Скорость северо-западного ветра временами достигла 24 метра в секунду. По данным станции Нефтяных камней, высота волны на Каспии достигла 2,6 метра.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 16°, в Нахчыване - 12°-17°, в низменных районах-15°-17°, в горных районах-3°-9° тепла.

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