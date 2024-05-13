https://news.day.az/society/1659691.html Выбрано место расположения Турецко-Азербайджанского университета - Эмин Амруллаев
Выбрано место расположения Турецко-Азербайджанского университета - Эмин Амруллаев
Выбрано место расположения Турецко-Азербайджанского университета.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.
Министр отметил, что информация об этом будет предоставлена в ближайшее время.
"Завершены работы, связанные с учебным зданием. Назначение ректора университета пока не произведено", - добавил министр.
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