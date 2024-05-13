Выбрано место расположения Турецко-Азербайджанского университета.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Министр отметил, что информация об этом будет предоставлена в ближайшее время.

"Завершены работы, связанные с учебным зданием. Назначение ректора университета пока не произведено", - добавил министр.

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