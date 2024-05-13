https://news.day.az/society/1659692.html Эмин Амруллаев назвал дату завершения инфраструктурных работ в Карабахском университете
Эмин Амруллаев назвал дату завершения инфраструктурных работ в Карабахском университете
До конца июня будут завершены основные работы, связанные с инфраструктурой в Карабахском университете.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.
"В университете ожидается бесплатное обучение 1200 студентов. В то же время они будут обеспечены общежитием. Мы работаем над предоставлением дополнительных стипендий студентам с высокими баллами по каждой специальности", - подчеркнул он.
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